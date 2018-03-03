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В Саудовской Аравии впервые состоится женский марафон

Власти Саудовской Аравии разрешили проведение первого в истории страны женского марафона, который состоится в апреле 2018 года в Мекке в закрытом помещении, сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

«Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне участвовали как можно больше женщин. Это огромная ответственность быть в числе организаторов подобного события», — заявил Ахмед Тейиб, президент клуба «Аль-Вахда», в зале которого состоится забег.

Отмечается, что в марафоне могут принять участие женщины старше 18 лет. Победительнице и призерам будут вручены награды.

Первый  женский марафон под открытым небом пройдет в 2019 году.


Опубликовано:3 Март, 2018  16:17, ]]>Печать]]>
 
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