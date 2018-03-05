Армяне нарушили режим прекращения огня 87 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.