Читатель спрашивает: Если сын выполнить пропущенные намазы умершего отца, поможет ли это покойному в ином мире?

Человек при жизни обязан выполнить свои обязательные намазы. С человека, сознательно не выполнявшего намазы, будет спрошено за это после смерти. Но если отец по болезни или иной уважительной причине не сможет выполнить свои намазы, то после его смерти старший сын может выполнить и х за него или же нанять за определенную плату кого-то для этой цели. Сын может выполнить пропущенные намазы и отца, который по халатности не выполнял намазы, но покаявшись, начал восполнять их, однако не успел это до смертного часа. Повествуют, что это окажется положительное воздействие на состояние человека в иной жизни. Если не выполненные намазы и пропущенные посты будут восполнены сыном, муки могилы уменьшатся и в Судный день ноша человека не будет столь тяжелой.