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После предупреждения посольства США Анкара провела операцию против ИГ, задержаны 12 человек

После предупреждения посольства США в Турции об угрозе террора, в Анкаре была проведена операция против ИГ, задержаны 12 человек.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Haberler, информацию распространило отделение по борьбе с террором Управления полиции Анкары.

Сообщается о задержании 12 человек. В целом, есть подозрения в отношении 20 человек. Антитеррористическая операция продолжается.

Отметим, что 5 марта посольство США в Анкаре было закрыто на день. Подобный шаг был предпринят ввиду террористической угрозы.


Опубликовано:5 Март, 2018  11:46, ]]>Печать]]>
 
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