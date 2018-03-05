Турецкая армия установила контроль над городом в районе Африна

Подразделения турецкой армии установили контроль над городом Шейх-эль-Хадид и шестью другими населенными пунктами в сирийском районе Африн.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

"Сухопутные войска при поддержке ВВС 4 марта обеспечили контроль над семью населенными пунктами в Африне, прежде всего городом Шейх-эль-Хадид. Также взяты под контроль автодороги, связывающие города Раджо и Джендерес с Африном. Уничтожено 56 террористов, всего с начала операции — 2668", — отмечается в сообщении.