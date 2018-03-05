Саакашвили хочет вернуться во власть в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из Амстердама к своим грузинским однопартийцам из "Единого национального движения" (ЕНД) с призывом начать переговоры с другими партиями для выдвижения на предстоящих в октябре президентских выборах единого кандидата от оппозиции, сообщает Интерфакс.

"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году... Мы должны выиграть президентские выборы...", - заявил Саакашвили в видеообращении к членам ЕНД, распространенном грузинскими СМИ.

Один из лидеров ЕНД Ника Мелия заявил сегодня журналистам, что консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, но не уточнил, с какими именно.