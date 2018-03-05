ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Принял ли Афанасий Никитин Ислам? (Видео) Принял ли Афанасий Никитин Ислам? (Видео)
Спутниковые аналоги в картографии мусульман (Видео) Спутниковые аналоги в картографии мусульман (Видео)
Можно ли дать кому-то взаймы определенную сумму денег, а потом получить эти деньги с надбавкой? Можно ли дать кому-то взаймы определенную сумму денег, а потом получить эти деньги с надбавкой?
Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»? Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»?
Борьба с бородой и хиджабом: что ожидает Казахстан? Борьба с бородой и хиджабом: что ожидает Казахстан?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Мар.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Новости » Новости по миру

В Афганистане в ходе авиаударов уничтожили более 40 боевиков

Силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере 42 боевика в ходе авиаударов, нанесенных за последние сутки в ряде провинций страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства обороны.

По информации министерства, семь боевиков радикального движения "Талибан" погибли и шесть получили ранения в ходе воздушной операции в провинции Гильменд на юге страны. В провинции центральной Урузган ликвидированы 15 боевиков, еще 16 пострадали. На севере Афганистана в провинции Джаузджан в ходе авиаударов погибли 20 боевиков террористической группировки ИГ, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, в ходе авианалетов были уничтожены две базы, а также транспортные средства и оружие боевиков.


Опубликовано:5 Март, 2018  13:18, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
5 Март, 2018
Путин рассказал, как разрабатывалось новое российское оружие
5 Март, 2018
США направили в Африн 70 специально обученных террористов РПК
5 Март, 2018
Уточнен список основных мечетей Азербайджана, установлены 230 видеокамер
5 Март, 2018
Саакашвили хочет вернуться во власть в Грузии
5 Март, 2018
Турецкая армия установила контроль над городом в районе Африна

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Март, 2018
Путин рассказал, как разрабатывалось новое российское оружие
5 Март, 2018

США направили в Африн 70 специально обученных террористов РПК
5 Март, 2018

Уточнен список основных мечетей Азербайджана, установлены 230 видеокамер
5 Март, 2018

Ильхам Алиев: «Азербайджан ведет активную борьбу с принявшей большой размах в мире исламофобией»
5 Март, 2018
Эрдоган заявил о готовности ВС Турции освободить сирийский Манбидж
5 Март, 2018
В Афганистане в ходе авиаударов уничтожили более 40 боевиков
5 Март, 2018
Саакашвили хочет вернуться во власть в Грузии
5 Март, 2018
Турецкая армия установила контроль над городом в районе Африна
5 Март, 2018

После предупреждения посольства США Анкара провела операцию против ИГ, задержаны 12 человек
5 Март, 2018

Если сын выполнить пропущенные намазы умершего отца, поможет ли это покойному в ином мире? Ислам в вопросах
5 Март, 2018

Башар Асад: "Запад использует тему химоружия как повод для авиаударов"
5 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 87 раз
3 Март, 2018
В Саудовской Аравии впервые состоится женский марафон
3 Март, 2018
В Германии в 2017 году совершено около 950 нападений на мусульман и мечети
3 Март, 2018

Что такое «Уммуль-китаб»? Ислам в вопросах
3 Март, 2018
Трамп продлил на год антироссийские санкции
3 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки
2 Март, 2018

В Африне погиб 41 турецкий военнослужащий
2 Март, 2018

Спутниковые аналоги в картографии мусульман Alif.TV (Видео)
2 Март, 2018

Следователи допросили Нетаньяху и его жену
2 Март, 2018

Принял ли Афанасий Никитин Ислам? Видео
2 Март, 2018

B здании Республиканского наркологического центра произошел пожар 24 погибших
2 Март, 2018

Можно ли дать кому-то взаймы определенную сумму денег, а потом получить эти деньги с надбавкой? Ислам в вопросах
2 Март, 2018
В Саудовской Аравии после 30-летнего запрета откроются кинотеатры
2 Март, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки
1 Март, 2018

Cерж Саргсян объявил армяно-турецкие протоколы недействительными
1 Март, 2018
Путин рассказал об уникальности новой российской ракеты с ядерной установкой
1 Март, 2018
Туркменбаши подарит каждой женщине по 40 манатов
1 Март, 2018

Никто не сможет выстоять перед мощью Турции в Африне –Эрдоган
1 Март, 2018
ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака
1 Март, 2018

В Афганистане девять человек из 30 освободили из плена талибов
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com