В Афганистане в ходе авиаударов уничтожили более 40 боевиков

Силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере 42 боевика в ходе авиаударов, нанесенных за последние сутки в ряде провинций страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства обороны.

По информации министерства, семь боевиков радикального движения "Талибан" погибли и шесть получили ранения в ходе воздушной операции в провинции Гильменд на юге страны. В провинции центральной Урузган ликвидированы 15 боевиков, еще 16 пострадали. На севере Афганистана в провинции Джаузджан в ходе авиаударов погибли 20 боевиков террористической группировки ИГ, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, в ходе авианалетов были уничтожены две базы, а также транспортные средства и оружие боевиков.