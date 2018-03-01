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Новости

Эрдоган заявил о готовности ВС Турции освободить сирийский Манбидж

ВС Турции готовы очистить сирийский район Манбидж от террористов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, операция «Оливковая ветвь» будет продолжаться по всему северу Сирии до границы с Ираком.

"ВС Турции сегодня в районе Африна, а завтра они будут в Манбидже", - сказал он.

Отметим, что ранее президент Турции заявил, что США уведомлены относительно позиции Турции по поводу сирийского района Манбидж.

Эрдоган отметил, что этнический состав Манбиджа был изменен террористами PYD, и арабы, которые ранее составляли 90 процентов жителей этого района, были полностью изгнаны оттуда.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.


Опубликовано:5 Март, 2018  13:54, ]]>Печать]]>
 
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