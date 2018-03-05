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США направили в Африн 70 специально обученных террористов РПК

США направили 70 специально обученных террористов РПК в Африн. С 1990 года их специально готовили на острове Гуам.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Haber7, американские специалисты обучили этих террористов управлению самолетами и вертолетами, использованию противотанкового оружия, зенитными и управляемыми минами.

Они размещены в горячих точках Африна, рубежах прямого соприкосновения с войсками Турции и Армии свободной Сирии. Обмундирование спецподразделения РПК ничем не отличается от обмундирования американского спецназа. Отряд террористов, специально обученных США на острове Гуам, получил название "HAT". Гуам является второй по величине после Баграма в Афганистане военной базой, где с 1996 года США готовят террористов.

Молодые курды из Ирана, Ирака, Сирии и некоторых европейских стран обучаются на этой военной базе управлению самолетами и вертолетами, использованию тяжелой артиллерии, получают знания в области химического оружия, а также обучаются политике, праву и межотношениям. Террористы, прослушавшие, как минимум, годовой курс обучения, были направлены в начале 2000 года в Сирию и Иран.

"Гуам" в переводе с английского значит "помощь, знание". Территория Гуам - остров в западной части Тихого океана (имеющий статус не инкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением), - самый южный в архипелаге Марианские острова, деля их с Северными Марианскими островами. Он расположен в 5000 км к западу от Гавайи.

Португальский мореплаватель Фернан Магеллан в ходе испанской экспедиции открыл остров Гуам в 1521 году. Учитывая воровские повадки местных жителей, остров назывался "Ладронес". В 1565 году Испания официально выдвинула свои притязания на Гуам, в последующие 200 лет остров был испанской колонией.

США завоевали остров в 1898 году в результате испано- американской войны. В 1941 году остров был завоеван японцами, но спустя три года американцы вернули себе эту территорию. С 1950 года Гуам управляется министерством внутренних дел США, с той поры жители острова приняли американское подданство.


Опубликовано:5 Март, 2018  15:18, ]]>Печать]]>
 
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