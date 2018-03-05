Путин рассказал, как разрабатывалось новое российское оружие

Разработка Россией новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"Первого марта в ходе послания речь шла о новых технологиях и системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность", — сказал Путин.

По его словам, в работе над современной техникой участвовали "тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий.

Глава государства поблагодарил ФСБ за "эффективное прикрытие" этих проектов.

"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", — добавил он.Владимир Путин в послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".