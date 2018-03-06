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Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси" ("Вторник огня"). "Oд чершенбеси" это второй после "су чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз.

Огонь в мышлении и сознании тюрков живет как символ святости, эта символичность огня дошла и до наших дней. Значение "од чершенбеси" заключается в том, что огонь, считаясь священным, оберегает людей от зла, очищает его, дает веру в торжество добра.

В "од чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. По народному поверью, таким образом, человек избавляется от всех невзгод и неприятностей. Как и в другие вторники, в "од чершенбеси" должны разжигаться очаги и на них готовится угощения. Еще с древнейших времен люди бережно относились к огню и охраняли его. А разжигание костра в крепости всегда означало какое-то событие. Это ярко прослеживается и в дастане "Деде Коркуд".

Есть множество пословиц и поговорок, связанных с огнем.


Опубликовано:6 Март, 2018  09:37, ]]>Печать]]>
 
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