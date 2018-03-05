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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли употреблять в пищу мясо птицы, убитой рогаткой?

Читатель спрашивает: Можно ли употреблять в пищу мясо птицы, убитой рогаткой?

Животное, мясо которого дозволено употреблять в пищу, должно быть зарезано или же убито на охоте так, как это предусмотрено шариатом. В противном случае употребление в пищу такого мяса – харам. Чтобы мясо птицы было халяль, необходимо соблюдение следующих условий: домашняя птица обязательно должна быть обезглавлена с произношением «бисмиллях». Если домашняя птица погибнет сама или же будет убита иным способом, ее мясо – харам. Что же касается диких птиц, то они должны быть пойманы и обезглавлены, или должны быть пойманы охотничьей птицей (соколом), или же должны быть убиты, например, стрелой, пулей. Если на птицу будут охотиться рогаткой, и она будет ранена или же потеряет сознание, то, пока она жива, ее следует обезглавить с произношением «бисмиллях». Если же птица погибнет в результате охоты из рогатки, то ее мясо считается скверной.


Опубликовано:6 Март, 2018  11:12, ]]>Печать]]>
 
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