Создана «Платформа будущих мусульманских мыслителей»

Между турецким Унивесритетом Ибн Халдун и Молодежным Форумом Организации Исламского Сотрудничества подписан протокол сотрудничества об организации «Платформы будущих мусульманских мыслителей», первое заседание которого состоится в сентябре текущего года в Стамбуле.

Как передает İslam.az со ссылкой на ИА «Анадолу», с такой инициативой выступил МФ ОИС на 3-ей Сессии Конференции министров молодежи и спорта стран ОИС, состоявшемся в октябре 2016 года в Стамбуле, и эта инициатива была внесена в итоговую декларацию Конференции.

Выступивший на церемонии подписания протокола председатель МФ ОИС Посол Эльшад Искендеров заявил, что основной целью создания Платформы является стимулирование мыслей и теорий, направленных на развитие будущего Исламского мира, оказание поддержки мусульманским мыслителям, усиление поддержки в исламской географии поддержки образования, науки, исследований и разносторонних мировоззрений: «Другой же нашей целью является налаживание связей между мусульманскими интеллектуалами, живущих в различных регионах».