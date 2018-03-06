Турецкий суд приговорил 65 офицеров ВМС к пожизненному заключению

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров Военно-морских сил Турции за попытку государственного переворота в июле 2016 года.

Об этом во вторник сообщила газета Milliyet.

По ее информации, 47 офицеров турецких ВМС будут отбывать пожизненное заключение в колонии строгого режима, 18 - в колонии общего режима, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

15 июля 2016 года группа турецких солдат и офицеров предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и его реализации Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и связанную с ним террористическую организацию FETO.