Настало время наступления в центр Африна - Эрдоган

Настало время для наступления в направлении центра Африна, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция настроена решительно, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.

Глава государства отметил, что утверждение западных стран о том, что якобы в рамках операции «Оливковая ветвь» пострадали мирные жители, не соответствует действительности.

Президент также отметил, что никто не в праве указывать Турции, когда завершать операцию в Африне.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.