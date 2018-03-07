Террористы убили 13 человек во время обстрелов Дамаска

Ситуация в сирийской Восточной Гуте остается напряженной из-за того, что террористы продолжают нарушать режим прекращения огня.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За последние 10 суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибли 13 человек, ранены 135, из них трое детей», – заявил Евтушенко.

По его словам, террористы открывают огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия. Также 10 человек погибли и 49 были ранены при обстреле 5 марта боевиками госпиталя Тишрин в сирийском населенном пункте Дахийят аль-Асад, уточняется в сообщении.