Читатель спрашивает: Верно ли малое омовение, если при его совершении воду будет поливать другой человек?

Для верности малого омовения обязательно следует соблюдать некоторые условия. Одним из этих условий является самостоятельное выполнение самим человеком всех действий малого омовения. То есть, если посторонний человек будет омывать лицо и руки совершающего малое омовение, то оно недействительно (Конечно же, люди с физическими недостатками составляют исключение, о чем подробно написано в соответствующих книгах по шариату).

Но оказание помощи в действиях, которые считаются предисловием к малому омовению, не аннулирует его. Например, можно подготовить воду для малого омовения, подавать его человеку.

Если при совершении малого омовения кто-то будет поливать воду, то это не аннулирует малое омовение. Но это деяние считается нежелательным, лучше избегать этого.