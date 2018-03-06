«Сделка века» между Израилем и Саудовской Аравией

Газета «Аль-Араби аль-Джадид», которая выходит в Лондоне, со ссылкой на египетские дипломатические источники пишет о переговорах по так называемому «соглашению века» - палестино-израильском соглашении, за которым должна будет последовать нормализация отношений между Израилем и арабским миром.

В соответствии с публикацией наследник престола Саудовской Аравии встретился с представителями израильского руководства и достиг соглашения о плане урегулирования, который готовит американская администрация. Египет оказывает значительное давление как на Палестинскую национальную администрацию, так и на ХАМАС с тем, чтобы заставить их принять предложение президента США Дональда Трампа.

"Мухаммад бин Салман выполняет основную часть работы по продвижению "сделки века". Ее интегральная часть – подключение Израиля к проекту развития огромных территорий на побережье Красного моря и строительства "города будущего", который теперь включит в себя и переданные Саудовской Аравии острова", - утверждает газета.

Напомним, в январе 2018 года выходящая в Ливане газета "Аль-Дийяр" сообщила, что на состоявшейся в кулуарах Давосского экономического форума встрече короля Иордании Абдаллы Второго с премьер-министром Ливана Саадом аль-Харири иорданский монарх ознакомил своего собеседника с планом палестино-израильского урегулирования, который готовит администрация США.

Согласно публикации, американская мирная инициатива будет подготовлена к марту 2018 года и получит форму уже готового предложения. Абдалла Второй, который был предельно откровенен, выразил обеспокоенность тем, что президент Дональд Трамп намерен навязать урегулирование, а не позволить сторонам согласовать все вопросы самостоятельно. Король дал понять аль-Харири, что повлиять на это решение невозможно.

Он признал, что знает о плане значительно меньше, чем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, который должен "продать" его председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу. Глава ПНА пытается уклониться от навязываемых ему условий, однако эти попытки - обречены, поскольку, по словам монарха, урегулирование без США невозможно.

"Ад-Дийяр" пишет, что план предусматривает передачу палестинцам 90% Западного берега. Столицей палестинского государства станут арабские районы Восточного Иерусалима. Палестинцы вправе будут не признавать Израиль еврейским государством, но тогда им придется отказаться от права беженцев на возвращение.

Источник: haqqin.az