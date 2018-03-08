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Новости » Новости по миру

В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400

Приобретение турецкой стороной российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" вызывает серьезные опасения в НАТО, пишет издание Breaking Defence со ссылкой на главу Военного комитета альянса Петра Павла.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, по словам представителя военно-политического блока, С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса.

Однако основная проблема, как отметил Павел, заключается в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции. Эта информация, подчеркивает Павел, в последующем будет сохранена в российских системах.

Глава Военного комитета организации также выразил опасения в связи с тем, что эксплуатация С-400 требует определенного уровня подготовки, в связи с чем российские специалисты будут направлены в Турцию для проведения инструктажа местным военным. Эти эксперты из России, опасается Павел, будут иметь доступ к критически важным разведданным, которые в последующем могут быть переданы российским властям.

Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК "Триумф".

Турецкие власти приняли решение о приобретении двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.


Опубликовано:8 Март, 2018  11:32, ]]>Печать]]>
 
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