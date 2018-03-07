Читатель спрашивает: Родившийся в семье атеиста, наверное, станет атеистом. В чем вина таких людей, что они не достойны Рая?

Это лишь отговорки, и люди, утверждающие подобное, стараются найти для себя оправдание в том, что не выполняют указаний Аллаха. Во-первых, Аллах заложил в каждом индивиде силу для Своего познания. Человек изначально, своим внутренним чутьем способен понять, что этот мир создан определенной силой и ею же управляется. Во-вторых, в современном мире, в котором настолько развиты коммуникационные средства, каждый желающий может получить достаточно информации об Аллахе, Пророке и Исламе в целом. Это доказывают тысячи примеров, когда атеисты или же люди, следовавшие иным религиям, принимали Ислам. Право выбора принадлежит самому человеку и он несет за это ответственность.