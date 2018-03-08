ВС Турции находятся в 8 километрах от центра Африна

ВС Турции и силы Свободной сирийской армии находятся в 8 километрах от районного центра Африна, пишут в четверг турецкие СМИ со ссылкой на военный источник.

Сообщается, что за время проведения операции «Оливковая ветвь» от террористов были очищены 720 квадратных километров территории.

В рамках операции от террористов освобождены 156 населенных пунктов.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время для наступления в направлении центра Африна.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.