Генсек ООН назвал дискриминацию женщин величайшей проблемой современности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что международному сообществу нужно преодолеть серьезные препятствия в борьбе с дискриминацией и эксплуатацией женщин.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, в своем послании к 8 Марта он заявил, что достижение гендерного равенства, а также расширение прав и возможностей женщин "являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире".

По его словам, "в истории защиты прав женщин наступил поворотный момент", и в наше время проблеме исторически сложившегося неравенства, которое способствует угнетению и дискриминации, "привлечено так много внимания, как никогда раньше". "Но если мы стремимся к устранению исторически сложившегося дисбаланса сил, который лежит в основе дискриминации и эксплуатации, нам необходимо преодолеть серьезные препятствия", - заявил административный глава всемирной организации.