Армяне нарушили перемирие 92 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.