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Новости » Новости по миру

Сегодня мовлуд Ее Светлости Фатимы (с.а)

Сегодня, 20-го дня месяца Джамадиуль-ахир по лунному календарю (в этом году 9-го марта), исламский мир отмечает мовлуд любимой дочери Пророка Мухаммада (с), супруги Его Светлости Али (а), матери имамов Хасана (а) и Хусейна (а) Ее Светлости Фатимы (с.а).

Любимая дочь Пророка Мухаммеда (с) родилась за восемь лет до переселения. Она достигла самых высоких степеней совершенства и добродетелей.

Ее светлость Фатима (с.а) является дочерью посланнической миссии, супругой велаята и матерью Имамата и служит звеном, которое соединяет пророчество и имамат. Ее светлость Фатима (с.а) – это образец для всех женщин мира в любом аспекте. За свою короткую, но весьма плодотворную жизнь Ее Светлость наилучшим образом продемонстрировала щедрость, подвижничество, прощение, терпение, умеренность, богослужение и помощь ближнему.

Она воспитала таких великих людей, как Имам Хасан (а) и Имам Хусейн (а), которые изменили ход человеческой истории.

İslam.az поздравляет всех мусульман с этой знаменательной датой.


Опубликовано:9 Март, 2018  10:52, ]]>Печать]]>
 
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