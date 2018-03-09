Аятолла Хаменеи: присутствие Ирана в регионе не касается США

Присутствие Ирана в регионе не касается США. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Сейед Хаменеи, передает Tasnim.

По его словам, несмотря на «коррупмированное присутствие США везде в мире», они постоянно поднимают вопрос о присутствии Ирана.

«Должны ли мы спрашивать разрешение США на присутствие в регионе?» - заявил Хаменеи, отметив, что Тегеран ведет переговоры о своем присутствии с региональными странами, а не с США.

«Безопасность в Персидском заливе относится к странам региона, которые имеют общие интересы, а не к США», - сказал он.