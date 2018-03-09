Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу "как можно скорее" провести переговоры и с этой целью пригласил его посетить Пхеньян, сказал в Вашингтоне советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён, который передал Трампу соответствующее письмо от Кима, передает Дойче велл.

По словам Чон Ый Ёна, Дональд Трамп принял приглашение и готов провести переговоры в мае. Ким Чен Ын также согласился временно прекратить все ядерные и ракетные испытания в КНДР и признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи должны продолжаться.

В свою очередь Белый дом, подтвердив, что Трамп принял приглашение Кима, сообщил, что дата и место переговоров будут согласованы позднее. Вашингтон "с нетерпением" ждет отказа Северной Кореи от ядерной программы, но считает, что все санкции и максимальное давление должны сохраняться, говорится в сообщении администрации США.

В начале этой недели советник президента Южной Кореи встречался с главой КНДР в Пхеньяне и после этого вылетел в Вашингтон. Ён отметил, что давление на КНДР должно продолжаться до тех пор, пока слова Пхеньяна не будут "подтверждены делом".