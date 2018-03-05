Обама станет ведущим собственного шоу на американском телеканале

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американским телеканалом Netflix по поводу своего участия в съемках серии шоу, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Газета The New York Times пишет, что данные переговоры уже близки к завершению и Netflix готова заплатить солидные деньги Б.Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет представлен исключительно в режиме потокового видео.

Однако сумма, оговоренная в проекте контракта, не раскрывается.

Согласно сведениям издания, Б.Обама не планирует в рамках данного проекта комментировать нападки на него со стороны действующего президента Дональда Трампа и вместо этого сосредоточится на темах, способных стать источником вдохновения широкой аудитории.

В частности, обсуждается предложение поручить экс-главе государства стать модератором дискуссии на передачах, посвященных проблемам здравоохранения, избирательных прав, иммиграции, внешней политики и потепления климата на планете.