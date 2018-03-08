Может ли беременная женщина отложит намазы на послеродовый период, если ей трудно выполнять их сейчас?

Читатель спрашивает: Женщине на 7-м месяце беременности трудно совершать земной поклон во время намаза. Может ли она отложить намазы на послеродовый период?

Ислам предусматривает все возможные состояния человека и для всех случаев имеются свои указания, свои уступки. Беременные женщины не являются исключением. Например, женщина, переживающая серьезные физиологические проблемы на последней стадии беременности, освобождается от обязательного поста месяца Рамазан того года, и она может восполнить этот пост впоследствии. Однако намаз нельзя откладывать ни при каких обстоятельствах. Если беременной женщине затруднительно совершать земные поклоны, то она может поставить мохур на стул и прикладывать лоб к нему.