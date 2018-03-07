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Новости » Точка зрения

Турецкие войска взяли под контроль Африн

Турецкий штаб доложил о взятии важного стратегического центра в Африне.

Как передает Islam.az со ссылкой на турецкий СМИ, за контроль над городом прошли ожесточенные бои между силами турецкой армии и курдскими ополченцами.

Турецкие вооруженные силы начали наступление после массированных воздушных налетов. После этой части операции турки смогли захватить господствующие высоты вокруг города, а затем взять все городские кварталы под прицельный обстрел из минометов и орудий. Курды спешно покинули город, по отступающим войскам был нанесен удар с использованием беспилотников.

В начале текущего года Вашингтон объявил о своих намерениях создать пограничные военные формирования вдоль всей сирийско-турецкой границе, где компактно проживают курды. Из курдских ополченцев военные США готовились создать верные вооруженные силы.

В ответ Турция раскритиковала действия своих американских союзников и выступила с угрозой начать венные действия, если Америка не откажется от своих военных планов вооружения курдских отрядов. Пентагон после угроз со стороны Турции пошел на попятную, заявляя, что никаких вооруженных формирований они не будут создавать, однако, такой ответ не удовлетворил Анкару, и через неделю Турецкие вошли на территорию Сирии, начав военную компанию "Оливковая ветвь". Президент Турции Эрдоган заявил, что их действия направлены исключительно против террористических группировок.


Опубликовано:9 Март, 2018  17:19, ]]>Печать]]>
 
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