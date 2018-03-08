Обнародовано время прихода весны в Азербайджан.

Как сообщил Report заместитель директора по научным вопросам Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов, в стране весна наступит 20 марта в 20:15:30.

Он отметил, что во время наступления весны происходит равноденствие: "В это время день и ночь равны друг другу по длительности. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор. То есть переходит с южного полушария земли в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия. Когда Солнце находится в этой точке, длительность ночи и дня уравнивается. Тогда наступает весенний сезон".