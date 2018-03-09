Читатель спрашивает: Что нужно сделать для новорожденного ребенка?

Шариатом предусмотрено некоторые деяния, которые следует сделать после рождения ребенка, большинство из которых являются желательными. В первые 7 дней после рождения ребенка в его правое ухо следует нашептать азан, а в левое – икаму, после же называют его имя. На 7-ой день ребенка стригут, и выдают милостыню золотом или серебром, равный весом остриженным волосам, или же его денежный эквивалент. Также желательно принести в жертву барана для ребенка. Часть мяса выдается акушерке, часть - беднякам, а часть остается для членов семьи. Также желательно через неделю после рождения мальчика совершить его обрезание.