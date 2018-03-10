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Путин: США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других

США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других, заявил президент России Владимир Путин.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, в ходе интервью американскому телеканалу NBC журналистка Мегин Келли спросила главу государства про российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого в Соединенных Штатах ранее обвинили во "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года. Журналистка сослалась на некую "точку зрения", согласно которой Пригожин "делает грязную работу" Путина.

"Кто эти люди (которые так считают. — Прим. ред.)? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю – открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного", — сказал президент.

Интервью Путина транслировалось в переводе на английский язык.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан, включая Пригожина, и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".


Опубликовано:10 Март, 2018  12:38, ]]>Печать]]>
 
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