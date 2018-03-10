Читатель спрашивает: Что означает выражение «голова ударилась о камень алхат»?

Это выражение связано с церемонией похорон. При захоронении покойника желательно следовать ритуалу, который называется «лахад». Раньше в могиле иногда выкапывали специальное место и тело располагали именно там, чтобы оно не переворачивалось с правого бока, и на тело не сыпалась земля. Также, тело покрывалось деревом или же ветками, а потом засыпали землей. Сейчас же могилу покрывают бетонной плитой, а потом уже засыпают землей. Часть могилы, оставшаяся под бетонной плитой, называется «лахад». Выражение «голова ударилась о камень алхат» означает раскаяние в своих поступках. Наверняка в данном случае имеется в виде раскаяние человека уже после смерти, когда он остается наедине со своими деяниями. Голова ударяется о камень алхат уже в могиле. Именно после этого человек подвергается мукам в могиле.