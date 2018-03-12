Начались широкомасштабные учения Азербайджанской армии

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12-го марта начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений Азербайджанской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К учениям привлечены до 25.000 военнослужащих личного состава, до 250-ти единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 17-го марта.