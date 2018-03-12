В Афганистане при атаке талибов погибли семь человек

Семь мирных граждан стали жертвами ракетного удара радикального движения "Талибан" в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает местное агентство Пажвак со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.

Инцидент произошел в понедельник утром в районе Батикот. Как сообщил представитель губернатора Аттаула Хогяни, запущенная боевиками ракета попала в транспортное средство. Ранее агентство сообщало, что жертвами атаки талибов стали члены одной семьи, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.