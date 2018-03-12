В Восточной Гуте начались уличные бои между группировками боевиков

Группировки боевиков в Восточной Гуте начали открытое противостояние после требования о размежевании "Фейлак Ар-Рахман" с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" с целью дальнейшего обсуждения их вывода из района.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам в понедельник представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"После выдвижения центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном размежевании группировки "Фейлак Ар-Рахман" с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий", - сказал он.

Четырнадцатая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 9:00 по местному времени, для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора - в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Накануне коридором удалось воспользоваться 52 жителям Мисрабы, из них 26 - дети. К настоящему моменту боевики продолжают блокировать выходы к гумкоридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.

Накануне состоялись переговоры представителей ЦПВС с лидерами незаконных вооруженных формирований "Фейлак Ар-Рахман", на которых было выдвинуто соответствующее требование.