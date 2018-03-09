ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
«Исламская цивилизация». Мусульманская Испания. (Видео) «Исламская цивилизация». Мусульманская Испания. (Видео)
Может ли беременная женщина отложит намазы на послеродовый период, если ей трудно выполнять их сейчас? Может ли беременная женщина отложит намазы на послеродовый период, если ей трудно выполнять их сейчас?
Родившийся в семье атеиста, наверное, станет атеистом. В чем вина таких людей, что они не достойны Рая? Родившийся в семье атеиста, наверное, станет атеистом. В чем вина таких людей, что они не достойны Рая?
«Сделка века» между Израилем и Саудовской Аравией «Сделка века» между Израилем и Саудовской Аравией
Верно ли малое омовение, если при его совершении воду будет поливать другой человек? Верно ли малое омовение, если при его совершении воду будет поливать другой человек?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Мар.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Новости » Точка зрения

Путин рассказал о готовности сбить пассажирский самолет Турции

Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме Андрея Кондрашова рассказал об «очень чувствительной страничке» истории сочинской Олимпиады, когда появилось сообщение о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Игр, передает İslam.az со ссылкой на vz.ru.

Путин рассказал, что 7 февраля 2014 года, в день открытия Олимпиады в Сочи, получил тревожный звонок от ответственных за безопасность, когда ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион «Фишт», передает РИА «Новости».

«Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон – позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать с Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», – рассказал Путин.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что пилоты лайнера турецкой авиакомпании Pegasus успели сообщить о бомбе у одного из пассажиров. Они также сказали, что захватчик требовал держать курс на Сочи. И тогда в воздух подняли боевую авиацию, рассказал Бортников.

«Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, <...> – сбить», – продолжил Путин, добавив, что отдал приказ действовать в соответствии с планом.

«На вопрос тех, кто ехал в автобусе, все ли в порядке, я сказал: да, все хорошо. Мы доехали до стадиона, вошли на стадион», – рассказал Путин, отметив, что до полного выяснения деталей ничего не сообщал гостям.

«Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится», – заявил Путин.

У главы государства спросили, что он чувствовал между этими двумя звонками. На это Путин ответил: «Мне кажется, лучше об этом не говорить».

Фильм Андрея Кондрашова «Путин» появился в воскресенье на страницах тележурналиста Дмитрия Киселева в социальных сетях.


Опубликовано:12 Март, 2018  16:12, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
9 Март, 2018
Турецкие войска взяли под контроль Африн
7 Март, 2018
«Исламская цивилизация». Мусульманская Испания. (Видео)
7 Март, 2018
«Сделка века» между Израилем и Саудовской Аравией
6 Март, 2018
Создана «Платформа будущих мусульманских мыслителей»
5 Март, 2018
Азербайджан ведет активную борьбу с исламофобией - Президент

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
12 Март, 2018

Имам Али (а) о кяффаре больших грехов
12 Март, 2018

Путин рассказал о готовности сбить пассажирский самолет Турции
12 Март, 2018

В Восточной Гуте начались уличные бои между группировками боевиков
12 Март, 2018

Турция с начала операции в Африне нейтрализовала более 3,3 тысяч боевиков
12 Март, 2018
В Афганистане при атаке талибов погибли семь человек
12 Март, 2018

Начались широкомасштабные учения Азербайджанской армии
12 Март, 2018

Что означает выражение «голова ударилась о камень алхат»? Ислам в вопросах
12 Март, 2018

Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
12 Март, 2018
Вооруженные силы Армении нарушили перемирие 100 раз за сутки
10 Март, 2018

Путин: США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других
10 Март, 2018
В Лондоне совершено нападение на посольство Ирана
10 Март, 2018

Что нужно сделать для новорожденного ребенка? Ислам в вопросах

10 Март, 2018
Король Саудовской Аравии построит в Ираке стадион на 135 тысяч мест
10 Март, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 90 раз
9 Март, 2018

Обнародовано время прихода весны в Азербайджан
9 Март, 2018

Турецкие войска взяли под контроль Африн
9 Март, 2018
В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли 7 человек
9 Март, 2018

Может ли беременная женщина отложит намазы на послеродовый период, если ей трудно выполнять их сейчас? Ислам в вопросах
9 Март, 2018

Нападение на КПП в Афганистане: погибли 10 полицейских и 7 военных
9 Март, 2018

Обама станет ведущим собственного шоу на американском телеканале
9 Март, 2018
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
9 Март, 2018

Аятолла Хаменеи: присутствие Ирана в регионе не касается США
9 Март, 2018

Сегодня мовлуд Ее Светлости Фатимы (с.а)
9 Март, 2018

В Ираке казнят сестру бывшего главаря ИГИЛ
9 Март, 2018
Армяне нарушили перемирие 92 раза за сутки
8 Март, 2018

В Турции назвали время завершения антитеррористической операции в Африне
8 Март, 2018
Генсек ООН назвал дискриминацию женщин величайшей проблемой современности
8 Март, 2018

ВС Турции находятся в 8 километрах от центра Африна
8 Март, 2018

Родившийся в семье атеиста, наверное, станет атеистом. В чем вина таких людей, что они не достойны Рая? Ислам в вопросах
8 Март, 2018

В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
8 Март, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com