Путин рассказал о готовности сбить пассажирский самолет Турции

Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме Андрея Кондрашова рассказал об «очень чувствительной страничке» истории сочинской Олимпиады, когда появилось сообщение о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Игр, передает İslam.az со ссылкой на vz.ru.

Путин рассказал, что 7 февраля 2014 года, в день открытия Олимпиады в Сочи, получил тревожный звонок от ответственных за безопасность, когда ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион «Фишт», передает РИА «Новости».

«Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон – позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать с Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», – рассказал Путин.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что пилоты лайнера турецкой авиакомпании Pegasus успели сообщить о бомбе у одного из пассажиров. Они также сказали, что захватчик требовал держать курс на Сочи. И тогда в воздух подняли боевую авиацию, рассказал Бортников.

«Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, <...> – сбить», – продолжил Путин, добавив, что отдал приказ действовать в соответствии с планом.

«На вопрос тех, кто ехал в автобусе, все ли в порядке, я сказал: да, все хорошо. Мы доехали до стадиона, вошли на стадион», – рассказал Путин, отметив, что до полного выяснения деталей ничего не сообщал гостям.

«Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится», – заявил Путин.

У главы государства спросили, что он чувствовал между этими двумя звонками. На это Путин ответил: «Мне кажется, лучше об этом не говорить».

Фильм Андрея Кондрашова «Путин» появился в воскресенье на страницах тележурналиста Дмитрия Киселева в социальных сетях.