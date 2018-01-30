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Имам Али (а): "Прийти на помощь угнетенным и рассеять печаль опечаленного - кяффаре (путь замаливания) больших грехов".
("Нахджуль-балага", мудрое изречение 24)
Имам Али (а) о кяффаре больших грехов
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