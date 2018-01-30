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Новости » Хадис

Имам Али (а) о кяффаре больших грехов

Имам Али (а): "Прийти на помощь угнетенным и рассеять печаль опечаленного - кяффаре (путь замаливания) больших грехов".

("Нахджуль-балага", мудрое изречение 24)

 


Опубликовано:12 Март, 2018  17:39, ]]>Печать]]>
 
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