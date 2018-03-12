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Армяне нарушили режим прекращения огня 89 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 89 раз.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.


Опубликовано:13 Март, 2018  09:38, ]]>Печать]]>
 
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