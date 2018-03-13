Читатель спрашивает: Дозволено ли по шариату играть в настольные игры?

В Исламе основным показателем для всех игр является следующее: любая игра, которую играют на интерес (денежные ставки), - харам. Будь это настольная игра, или же иная. Поэтому харамом является любая игра, в которой есть денежные ставки. Во-вторых, учитывается то, как общество воспринимает данную игру. Если игра прославилась лишь как средство азартных игр и не используется, как халяльный вид, то это – харам. Например, в современном обществе карты признаны видом азартных игр. Поэтому игра в карты при любом намерении (даже без денежных ставок), является грехом и запрещено. Но если такие виды, как домино и бильярд, не считаются в обществе азартными играми, то в них дозволено играть. Следует учесть, что некоторые муджтехиды считают шахматы и нарды абсолютным харамом, вне зависимости, признают ли эти виды игр в обществе азартными или же нет.