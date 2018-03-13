Пентагон: "Талибан" заинтересован в мирных переговорах

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о признаках заинтересованности боевиков радикального движения "Талибан" в мирных переговорах.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе своего необъявленного визита в Кабул.

"Есть некоторые группы талибов, небольшие группы, которые либо начали присоединяться, либо проявили интерес к разговору. Другими словами, возможно, не все талибы присоединятся сразу. Но в движении "Талибан" есть явно заинтересованные в переговорах с афганским правительством элементы", - отметил министр обороны США.

Отметим, что ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что официальный Кабул выступает за мирный диалог с талибами, предложив "переговоры без каких-либо условий", и готов признать "Талибан" политической группой.