Первые лица государств за столом

Первые лица государств. Как они принимают гостей, чем потчуют?
Официальный прием в честь президента Болгарии Румена Радева от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Рамзан Кадыров дал ужин, посвященный десятилетию со дня образования Министерства автомобильных дорог ЧР.
В 2012 году после демонстрации профсоюзов на Тверской президент Медведев и премьер-министр Путин поели в одном из баров на Арбате.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругами в Эйфелевой башне.
Президент Беларуси Александр Лукашенко угощает Стивана Сигала в неофицальной обстановке.
Гостей принимает президент Турции Раджаб Тайиб Эрдоган.
Прием королевы Великобритании Елизаветы в Букингемском дворце.
Президент Казахстана празднует Новруз.