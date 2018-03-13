Первые лица государств за столом

Первые лица государств. Как они принимают гостей, чем потчуют?

Официальный прием в честь президента Болгарии Румена Радева от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Рамзан Кадыров дал ужин, посвященный десятилетию со дня образования Министерства автомобильных дорог ЧР.

В 2012 году после демонстрации профсоюзов на Тверской президент Медведев и премьер-министр Путин поели в одном из баров на Арбате.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругами в Эйфелевой башне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко угощает Стивана Сигала в неофицальной обстановке.

Гостей принимает президент Турции Раджаб Тайиб Эрдоган.

Прием королевы Великобритании Елизаветы в Букингемском дворце.

Президент Казахстана празднует Новруз.