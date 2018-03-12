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Новости » Точка зрения

США разрешили: Россия собирает трупы своих солдат в Сирии

Представители контингента российских войск в Сирии забрали останки боевиков из состава так называемой "ЧВК Вагнера", погибших в провинции Дэйр аз-Зор 7 февраля в результате артиллерийских и воздушных ударов США, сообщает телеканал ВВС.

"Во время, до и после атаки мы поддерживали связь с русскими, и они послали группу людей, которые забрали тела", - сказал представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

Впоследствии он уточнил, что предложение забрать останки было сделано «после того, как все произошло», передает İslam.az со ссылкой на newsru.co.il.

По его словам, тела забрали лояльные режиму силы. По сведениям BBC, еще не все погибшие доставлены в Россию. Неизвестными остаются и точные потери, понесенные российскими наемниками: от нескольких десятков до сотен человек.

Диллон отметил, что как только скопление сил было зафиксировано, о нем известили российскую сторону. "Это была ничем не спровоцированная атака против Сирийских демократических сил и сил коалиции. Мы защитились - провели удары и устранили угрозу", - сказал он.

20 февраля министерство иностранных дел РФ выступило с официальным заявлением, подтвердив факт гибели и ранения граждан России в Сирии, но не предоставив никаких подробностей о точном месте и времени произошедшего, а также о количестве жертв.

"В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков", – говорилось в опубликованном заявлении.

Дипломатическое ведомство сообщало также о своем участии в оказании помощи выжившим: "Им было оказано содействие для возвращения в Россию - где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".


Опубликовано:13 Март, 2018  15:13, ]]>Печать]]>
 
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