Читатель спрашивает: В Библии написано, что сестра пророка Мусы (а) также была пророком. Верно ли это?

Действительно, в Библии имеются такие сведения. В 15-ой части книги «Исход» сестра пророка Мусы (а) Мариам (или же Мириам) именуется «женщиной пророком». После того, как народ Израиля спасся от фараона, она молилась с другими женщинами и восхваляла Аллаха. Однако это нельзя воспринимать всерьез и предполагать, что из женщин были избраны пророки. Во-первых, текст Библии был искажен, и ссылаться на нее в спорных вопросах несерьезно. Исламские источники отрицают ниспослание пророчества женщине. Во-вторых, в той же книге написано, будто Мариам сомневалась в пророчестве своего брата, за что бог ниспослал ей наказание, и она в течение 7-ми дней болела проказой (книга «Чисел», часть 12). А это противоречит такой особенности пророка, как непорочность. Такое противоречие вновь доказывает, что ссылаться на Библию не верно.