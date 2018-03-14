Война в Сирии унесла жизни 2500 детей за последние 3 года - ООН

В 2014-2017 годах в Сирии погибли 2500 детей. Как сообщает İslam.az, такие данные представлены в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В докладе указано, что в действительности число погибших детей намного больше, так как только в 2016 году жертвами войны в Сирии стали 652 ребенка. В срочной гуманитарной помощи нуждаются 8,6 миллиона детей.

Еще 3,3 миллиона сирийских детей, в том числе живущих в районах боевых действий, сталкиваются с угрозой подрыва на неразорвавшихся минах, уточняется в документе.

По данным правозащитников, в 2017 году в Сирии было совершено 175 атак на медучреждения и школы.

В январе-феврале 2018 года в Сирии погибло более тысячи детей.