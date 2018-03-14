Мэру Лондона неоднократно поступали антимусульманские послания

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что неоднократно получал через свой аккаунт в твиттере антимусульманские послания, сообщает в среду британская газета The Independent.

По данным издания, в частности, ему писали, что он должен быть депортирован или предлагали ему подорвать себя, передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"Я смогу продолжать (работать), но я не хочу и не буду оглашать это (эти сообщения), чтобы не выставлять себя жертвой или просить о сочувствии", - прокомментировал он

Заявления Хана прозвучали после того, как в британское правительство поступило предложение ввести "четкое законное определение исламофобии".

Садик Хан - первый в истории мэр Лондона - верующий мусульманин. Он возглавляет столичную администрацию с мая 2016 года.