Саудовский принц совершил суицид в аэропорту

Саудовский принц Бандар бин Халид бин Абдул Азиз аль-Сауд сбросился с балкона в аэропорту Лондона, когда несколько охранников пытались схватить его насильно, чтобы депортировать его из Великобритании.

Как передает İslam.az со ссылкой на оxu.аz, видео инцидента опубликовано на Youtube.

Сообщается, что в Саудовской Аравии объявили о смерти принца Бандара, отметив, что он будет отпет в Великой мечети без упоминания о суициде.

Также отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман подписал в Британии ряд соглашений на сумму более 90 миллиардов долларов.