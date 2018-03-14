Премьер-министр Великобритании объявила о выдворении из страны российских дипломатов

Великобритания вышлет 23 российских дипломата в качестве ответных мер по делу экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Как сообщает İslam.az, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте.

Также Великобритания приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.