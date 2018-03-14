Читатель спрашивает: Существует ли разница между значениями имен Аллаха «Рахман» и «Рахим»?

«Рахман» и «Рахим» являются самыми знаменитыми из прекрасных имен Аллаха (асмауль-хусна). В первом аяте Корана, «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» Аллах представляется своим рабам именно этими именами. Оба этих имен связаны с милосердием Аллаха. Однако неверно переводить их «прощающий» и «милостивый», потому что эти слова не могут передать полное значение этих имен. Имя «Рахман» означает, что милость Аллаха велика, и в этом мире она охватывает всех. Аллах наделяет жизнью, благами, хлебом насущным, как верующего, так и кяфира. Но в Судный день проявится такой атрибут Аллаха, как «Рахим». Это имя означает, что Всевышний будет милосерден уже только к верующим. Кяфиры же в Судный день получат заслуженное наказание. Также имя «Рахим» означает, что милость Аллаха к верующим неиссякаема и вечна.