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Новости » Точка зрения

Когда начинается месяц Раджаб?

Уважаемые читатели, дорогие мусульмане!

Мы уже на пороге первого из трех Священных месяцев (Раджаб, Шабан, Рамазан) – месяца Раджаб. В этом году первый день месяца Раджаб приходится на 19-ое марта. То есть, ночь с 18-го на 19-е марта является первой ночью Раджаба.

Этот месяц – еще один шанс для каждого мусульманина, чтобы усовершенствовать свой иман и сделать шаг на пути, ведущему к Аллаху.

Существуют специальные деяния и молитвы для этого месяца. Все они приведены в статьях специальном блоке нашего сайта.

Да поможет Вам Аллах заслужить Его довольство в этом месяце!


Опубликовано:15 Март, 2018  11:41, ]]>Печать]]>
 
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